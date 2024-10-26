WTT冠軍賽》苦戰4局遭中國新星林詩棟逆轉 林昀儒無緣晉級4強

林昀儒在男單8強戰不敵中國林詩棟，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在WTT法國蒙佩利爾冠軍賽男單8強戰先盛後衰，以1:3不敵世界排名第2的中國名將林詩棟，吞下對戰4連敗，無緣晉級4強。

世界排名第10的林昀儒過去三度遭遇19歲的林詩棟，包括今年的澳門冠軍賽、亞錦賽都吞下敗仗。

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今天再度交手，林昀儒首局很快就進入狀況，以6:1強勢開局後，一路壓制對手，11:6先馳得點。

第2局，雙方短兵相接，比數交替上升，林昀儒在8:7領先時先喊出暫停，不料重回比賽後，反倒是林詩棟獲得喘息後重新找回節奏，連拿4分，11:8扳回一城。

第2局該贏未贏讓林昀儒士氣大傷，第3局在1:2落後下，無謂失誤暴增，一口氣連丟9分，1:11再掉1局。

第4局，林昀儒在3:6落後下連追2分，迫使林詩棟叫出暫停，小林在暫停結束後連丟2分，比分再度被拉開，最終以7:11落敗。

林詩棟4強將對決法國勒布朗「兄弟鬩牆」的勝方。

世界排名第4的梁靖崑則在8強戰以9:11、9:11、7:11敗給世界排名22的德國好手杜達，中止對戰3連勝。杜達4強賽將遭遇日本一哥張本智和、德國法蘭吉斯卡之戰的贏家。

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