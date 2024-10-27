世界大賽》道奇G3先發人選出爐！G4牛棚車輪戰強碰洋基火球新星

畢爾勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今公布世界大賽G3先發投手，將由昔日「少主」畢爾勒（Walker Buehler）掛帥；而道奇G4也確定將啟用牛棚車輪戰，洋基同時也公布G4的先發人選。

畢爾勒本季從生涯第2次的手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術）回歸，例行賽16場先發僅拿下1勝6敗，75.1局被敲89安、投出64次三振，防禦率5.38；季後賽2場先發，首戰分區賽G3對教士5局丟6分，不過國聯冠軍賽G3對大都會4局飆6K無失分。

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畢爾勒G3將與洋基施密特（Clarke Schmidt）對決，根據《ESPN》報導，道奇G3決定派出畢爾勒而非選擇牛棚車輪戰，讓畢爾勒有機會在G7回到主場投生死戰先發。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我們喜歡讓他在關鍵比賽上場，客場氛圍（G3）不會影響到他。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天也宣布，條紋軍G4將由火球新星希爾（Luis Gil）掛帥先發。希爾本季例行賽出賽29場，累積151.2局，被敲104支安打，狂飆171次三振，拿下15勝7敗，防禦率3.50；季後賽出賽1場，在美聯冠軍賽G4對守護者4局失2分。

希爾。（資料照）

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