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MLB》球員選擇獎出爐！大谷翔平奪國聯傑出球員 年度MVP輸「法官」

2024/10/27 07:49

大谷翔平、賈吉。（資料照）大谷翔平、賈吉。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由大聯盟球員投票產生的球員選擇獎（Players Choice Awards）今天公布得獎名單，道奇日本巨星大谷翔平抱走國聯傑出球員獎，但在年度最佳球員輸給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

大谷翔平2021年效力天使時，抱走年度最佳球員及美聯傑出球員兩項大獎，2022年雙雙輸給賈吉，去年大谷拿下美聯傑出球員，但在年度最佳球員敗給勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

大谷翔平本季轉戰道奇，整季繳出「54轟59盜」的神級表現，創下大聯盟史上首見「50轟50盜」偉業，也以54轟、130分打點勇奪國聯雙冠王，打擊三圍.310/.390/.646，展現驚人火力，與大都會林多（Francisco Lindor）、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）一同入圍國聯傑出球員獎，最終大谷脫穎而出獲獎。

在年度最佳球員部分，由大谷翔平、賈吉和皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）競爭，最終由打出58轟、144分打點勇冠全聯盟的賈吉得獎。此外，賈吉也奪下美聯傑出球員獎。

勇士「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）榮膺國聯傑出投手；老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）拿下美聯傑出投手。

國聯東山再起球員得主同樣是塞爾；美聯東山再起球員得獎者為紅襪外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）。

教士超級新人梅里爾（Jackson Merrill）抱走國聯傑出新秀；金鶯考瑟（Colton Cowser）得到美聯傑出新秀。

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