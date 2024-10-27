NBA》魏少對決前東家快艇8投0中打鐵！約基奇轟41分7三分難救金塊

約基奇。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊於主場對決快艇，休季從快艇轉戰金塊的前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）面對前東家手感冰冷，全場8投0中；即便當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）狂轟41分、7記三分球，終場金塊仍以104：109不敵快艇，吞下2連敗，開季1勝難求。

金塊休季流失許多替補要角，也網羅魏斯布魯克，期盼加強板凳戰力，然而金塊開幕戰弱點也曝光，團隊三分命中率慘不忍睹。此役面對快艇，魏斯布魯克上半場6投0中，僅靠罰球拿下2分，好在約基奇與穆雷（Jamal Murray）扛起外圍火力，兩人合砍5記三分，金塊半場打完以42：48些微差距落後。

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魏斯布魯克（右）。（美聯社）

易籃後，金塊在第3節靠著布朗（Christian Braun）5投4中進帳11分，打出29：22攻勢，以71：70反超快艇。然而決勝節，快艇砍分猛將鮑威爾（ Norman Powell）接管戰局，單節9投8中、三分4投4中狂飆22分，儘管約基奇單節也7投5中力繳17分，無奈仍擋不住快艇逆襲，在主場苦吞開季2連敗。

約基奇此役26投14中、三分12投7中，狂轟41分9籃板4助攻2抄截1火鍋，但也發生5次失誤；穆雷今天也回穩，14投7中包含3記三分，拿下22分5助攻，不過金塊火力分布不均，其他主力包含戈登（Aaron Gordon）與M.波特（Michael Porter Jr.）手感都不佳，而對上前東家的魏斯布魯克，今替補上陣19分鐘8投0中，繳出2分2助攻2抄截1火鍋。

快艇本季首勝開張，鮑威爾先發33分鐘21投14中、三分11投7中攻下全隊最高37分，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）17投11中進帳24分15籃板，「大鬍子」哈登（James Harden）11投5中、罰球13罰12中，攻下23分16助攻6籃板。

鮑威爾。（美聯社）

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