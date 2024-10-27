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世界大賽》派36天沒投球的柯提斯登板挨轟！洋基主帥不後悔卻提1調度

2024/10/27 08:57

布恩。（法新社）布恩。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G1，洋基昨天遭到道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）再見逆轉滿貫砲吞敗。今G2賽前記者會，洋基總教練布恩（Aaron Boone）再度被問及該調度，坦言自己仍堅持當下的決定。

洋基昨天10局下以3：2領先，布恩換下已經投了1.2局的終結者威佛（Luke Weaver），派上右投手卡森斯（Jake Cousins），結果他1出局後被攻佔一、二壘。布恩當機立斷再度換投，不過卻是派出因傷、上次登板已是9月19日的左投柯提斯（Nestor Cortes），雖然他花1球解決大谷翔平，但敬遠貝茲（Mookie Betts）後就被佛里曼扛出再見滿貫砲。

布恩的決定受到外界質疑，今天G2賽前記者會上再度提到相關話題，然而布恩卻指出另一個自己不太滿意的調度，「我是否要讓威佛投10局下？這確實是我猶豫的一點。我們擔心他投到第3局的壓制力，以及如果未按原定計畫是否會出差錯。我沒有讓他進入過第3局投球，這就是那個點，其他決策我依然堅持。」

威佛在季後賽出賽9場，12局投球飆出12次三振，防禦率2.25，拿下4次救援成功。昨天他1.2局投球，沒有被敲安也未出現保送。而以他昨天僅用19球來看，很有機會在G2繼續登板；反之如果布恩讓他投10局下，威佛G2就可能無法在G2待命。

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