世界大賽》單場雙安3盜還是贏不了道奇！洋基奇澤姆仍有信心奪冠

奇澤姆。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天在世界大賽G1不敵道奇，條紋軍三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）單場雙安演出，還跑出3次盜壘成功，然而球隊最終敗給佛里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲。今天G2賽前，奇澤姆仍自信喊話，認為洋基可以奪冠。

奇澤姆昨天5打數2安打，其中在延長賽10局上敲安後，更接連上演2次盜壘，隨後回到本壘幫助洋基一度取得3：2領先。儘管最終沒能獲勝，但奇澤姆今天G2賽前仍表示：「我們整年都面臨不少挑戰，但我們的休息室氛圍依舊沒有改變，我們還是認為我們已經準備好拿下4勝，這不是自大，而是自信。」

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昨天佛里曼的再見滿貫砲也讓道奇球場陷入瘋狂，奇澤姆表示：「我們也很享受這個時刻（季後賽），和他們一樣。在落敗之後，我不覺得休息室是一片死寂，我們彼此交談著，『這場比賽很有趣，明天再來吧！但我們要贏！』這很振奮人心。」

奇澤姆在本季交易大限前從馬林魚被交易至洋基，守備位置也來到過去陌生的三壘，而他來到洋基後也展現壘間破壞力，46場比賽上演18次盜壘，「我覺得自己站在一壘就像站在得點圈一樣，能夠繼續推進、閱讀球的走向和比賽形勢，讓大家保持警覺，確保每個人都是醒著的。」奇澤姆說道。

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