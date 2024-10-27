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世界大賽》昨敲再見滿貫今上演背靠背開轟！道奇佛里曼再寫史詩紀錄

2024/10/27 09:28

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G2，道奇在3局下灌進3分，包含T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與佛里曼（Freedie Freeman）上演「背靠背」開轟。昨天敲出再見滿貫砲的佛里曼連2天開轟，也再度寫下史詩紀錄。

道奇此役2局下先靠金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）陽春砲先馳得點，3局上洋基索托（Juan Soto）也以陽春砲還以顏色。3局下T.赫南德茲先從洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）手中夯出2分砲，下一棒佛里曼也接續敲出陽春砲，道奇取得4：1領先。

佛里曼昨首打席敲出三壘安打，並在10局下轟出世界大賽史上首發再見滿貫砲。今天又與隊友上演「背靠背」開轟，根據《OptaSTATS》指出，佛里曼成為史上第2位在世界大賽前兩戰，累積2轟與1支三壘安打的打者，而另一人正是1923年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

道奇日本先發強投山本由伸投完4局，僅遭索托敲出1支陽春砲，另投出2次保送、2次三振，目前道奇4局上結束以4：1領先洋基。

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