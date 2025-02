道奇在3局下半背靠背開轟。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日世界大賽G2,道奇在3局下半背靠背開轟痛擊洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon),寫下隊史相隔43年紀錄。

進入3局下半時雙方1:1平手,道奇2出局後,貝茲(Mookie Betts)敲安點燃攻勢,隨後T.赫南德茲(Teoscar Hernández)送上2分砲,下一棒佛里曼(Freddie Freeman)背靠背開轟,道奇灌進3分大局重創洋基。

請繼續往下閱讀...

根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是道奇隊史在世界大賽上,第2次出現背靠背開砲,前一次要追溯至1981年世界大賽G5的葛雷諾(Pedro Guerrero)和葉格(Steve Yeager)。

Teo and Freddie open up a 3-run lead for the @Dodgers! #WorldSeries pic.twitter.com/alyiBbrqBl