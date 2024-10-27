世界大賽》包機到洛杉磯的機長是老爸 洋基G3先發施密特的特殊經歷

施密特。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕28歲的洋基右投施密特（Clarke Schmidt）將擔任世界大賽第3戰先發投手，而在進行世界大賽初體驗之前，他已經擁有其他人都沒有的特殊經歷，因為他父親這次擔任洋基飛到洛杉磯的其中一架親友團包機機長，笑說：「我很開心大家都搭機愉快，而且很平安地抵達。」

施密特的父親德懷特．施密特，是在達美航空擁有20多年飛行經驗的資深機長，而這次洋基要從紐約飛到洛杉磯迎戰道奇，達美也特別安排這個驚喜，讓老施密特負責其中一架包機的機長任務，專門負責載送洋基球員的親友團。除了施密特的家人全在機上，其他洋基球員的親友團也都很滿意老施密特的駕駛技術，施密特就說：「大家都在說他是個多棒的機長。」

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其實在去年8月，老施密特就曾擔任洋基到佛州坦帕作客光芒的包機機長，他當時就說過那是個神奇體驗，「絕對是我做過最有趣的其中一件事。」

施密特的哥哥也是飛行員，當被問及退役後是否也想開飛機，他笑說：「沒辦法，太難了。」後天進行世界大賽第3戰，施密特要站上投手丘做自己擅長的事，他例行賽先發16場累計5勝5敗、防禦率2.85，今年季後賽也已先發2場累計9.1局的防禦率3.86，這次將是他首次在世界大賽先發。

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