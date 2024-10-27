晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》包機到洛杉磯的機長是老爸 洋基G3先發施密特的特殊經歷

2024/10/27 09:42

施密特。（法新社）施密特。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕28歲的洋基右投施密特（Clarke Schmidt）將擔任世界大賽第3戰先發投手，而在進行世界大賽初體驗之前，他已經擁有其他人都沒有的特殊經歷，因為他父親這次擔任洋基飛到洛杉磯的其中一架親友團包機機長，笑說：「我很開心大家都搭機愉快，而且很平安地抵達。」

施密特的父親德懷特．施密特，是在達美航空擁有20多年飛行經驗的資深機長，而這次洋基要從紐約飛到洛杉磯迎戰道奇，達美也特別安排這個驚喜，讓老施密特負責其中一架包機的機長任務，專門負責載送洋基球員的親友團。除了施密特的家人全在機上，其他洋基球員的親友團也都很滿意老施密特的駕駛技術，施密特就說：「大家都在說他是個多棒的機長。」

其實在去年8月，老施密特就曾擔任洋基到佛州坦帕作客光芒的包機機長，他當時就說過那是個神奇體驗，「絕對是我做過最有趣的其中一件事。」

施密特的哥哥也是飛行員，當被問及退役後是否也想開飛機，他笑說：「沒辦法，太難了。」後天進行世界大賽第3戰，施密特要站上投手丘做自己擅長的事，他例行賽先發16場累計5勝5敗、防禦率2.85，今年季後賽也已先發2場累計9.1局的防禦率3.86，這次將是他首次在世界大賽先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中