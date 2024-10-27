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世界大賽》強！山本由伸賞「法官」2K 力繳6.1局優質先發超狂代表作

2024/10/27 10:16

山本由伸。（今日美國）山本由伸。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基道奇世界大賽G2，道奇日本先發強投山本由伸今主投6.1局僅失掉1分，繳出今年季後賽最新代表作，成功壓制洋基打線，退場時也幫助道奇維持4：1領先優勢。

山本由伸今天在世界大賽G2掛帥先發面對洋基，雖然開賽就投出保送、首局用球數偏多，但仍接連解決洋基2到4棒。2局上也投出1次保送但仍力保不失，直到3局上才挨索托（Juan Soto）一發陽春砲失分。

但這也是山本由伸唯一被敲出的安打，接下來他4、5、6三局都上演三上三下，並在7局上解決「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）後退場。此役山本投6.1局用86球有54顆好球，被敲出1安、投出4次三振，其中2K賞給「法官」賈吉（Aaron Judge），另有2次保送，失掉1分責失分，退場時為勝投候選人。

值得一提的是，山本由伸在6月8日時於例行賽與洋基碰頭，當時主投7局用106球，用球數創下旅美生涯單場新高，被敲2安無失分，另有7次三振和2次保送，繳出超優質先發。如今山本再度完美壓制條紋軍，徹底扮演「洋基殺手」。

去年季後以12年3.25億美元加盟道奇的山本由伸，今賽前在季後賽先發3場，拿到1勝、防禦率5.11。山本由伸在國聯分區系列賽G1面對教士只投3局失5分後，他在關鍵G5殊死戰交出5局無失分好投，幫助道奇挺進國聯冠軍賽。山本由伸在國聯冠軍賽G4先發面對大都會，交出4.1局失2分的表現。

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