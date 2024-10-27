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世界大賽》山本由伸6.1局好投！ 道奇3轟擊敗洋基、系列賽2：0領先

2024/10/27 11:10

山本由伸。（USA TODAY Sports）山本由伸。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日世界大賽G2，道奇靠著打線敲出3轟，以及日本強投山本由伸繳出6.1局好投，終場4：2擊敗洋基，在系列賽取得2：0領先。

道奇2下靠著國聯冠軍賽MVP艾德曼（Tommy Edman）開轟先馳得點，不過洋基馬上還以顏色，索托（Juan Soto）3上敲出右外野陽春砲，扳成1：1平手。

道奇3下火力全開，2出局後，貝茲（Mookie Betts）敲安點燃攻勢，隨後T.赫南德茲（Teoscar Hernández）送上2分砲，下一棒佛里曼（Freddie Freeman）背靠背開轟，道奇灌進3分大局重創洋基，一舉奠定勝基。

山本由伸今日大殺四方，先發6.1局退場，僅挨索托陽春砲掉1分，這也是他被打得唯一1支安打，送出4次三振、另有2保送，繳出神勇表現摘下勝投。

洋基9上先靠索托和史坦頓（Giancarlo Stanton）安打串聯追回1分，之後還握有1出局滿壘大好反撲機會，但最終道奇仍驚險守成，以4：2收勝。

道奇日本巨星大谷翔平全場3打數熄火，7下選到保送後發動盜壘失敗，還疑似出現傷情，目前狀況不明朗。

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