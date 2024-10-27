世界大賽》山本由伸成「洋基殺手」寫日本17年紀錄 賽後關心受傷大谷

山本由伸。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4：2擊敗洋基，系列賽2：0領先，日本先發強投山本由伸今主投6.1局僅失掉1分，繳出今年季後賽最新代表作，更寫下特殊紀錄。

山本由伸此役只在3局上挨了索托（Juan Soto）一發陽春砲，之後連續解決洋基11位打者。山本投6.1局用86球有54顆好球，被敲出1安、投出4次三振，其中2K賞給「法官」賈吉（Aaron Judge），另有2次保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

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山本由伸今繳出優質先發奪勝，而在世界大賽史上，僅有3名日本投手擔任過先發，分別為2007年的松坂大輔、2017年的達比修有與今年的山本。而山本也成為繼松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手。

此外，山本由伸在6月8日時於例行賽與洋基碰頭，當時主投7局用106球被敲2安無失分，另有7次三振和2次保送，繳出超優質先發。目前山本生涯包含季後賽對決洋基，合計13.1局僅被敲出3支安打，失掉1分，飆出11次三振，成為名副其實的「洋基殺手」。

賽後山本表示，能夠拿下勝投很開心，今天第一局開始就卯足全力，也能保持冷靜投每一球，球迷的加油聲也讓他發揮出超越實力的表現。即便3局上挨轟後，也能立即轉換心態，專注面對下一位打者，能贏球很開心。

另外，日本巨星大谷翔平今在7局下選到保送後盜二壘失敗，還遭遇左肩傷勢並退場。對此山本由伸也表示：「雖然不清楚大谷的具體情況，但我相信他會回來的。」

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