晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》山本由伸成「洋基殺手」寫日本17年紀錄 賽後關心受傷大谷

2024/10/27 11:41

山本由伸。（今日美國）山本由伸。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4：2擊敗洋基，系列賽2：0領先，日本先發強投山本由伸今主投6.1局僅失掉1分，繳出今年季後賽最新代表作，更寫下特殊紀錄。

山本由伸此役只在3局上挨了索托（Juan Soto）一發陽春砲，之後連續解決洋基11位打者。山本投6.1局用86球有54顆好球，被敲出1安、投出4次三振，其中2K賞給「法官」賈吉（Aaron Judge），另有2次保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

山本由伸今繳出優質先發奪勝，而在世界大賽史上，僅有3名日本投手擔任過先發，分別為2007年的松坂大輔、2017年的達比修有與今年的山本。而山本也成為繼松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手。

此外，山本由伸在6月8日時於例行賽與洋基碰頭，當時主投7局用106球被敲2安無失分，另有7次三振和2次保送，繳出超優質先發。目前山本生涯包含季後賽對決洋基，合計13.1局僅被敲出3支安打，失掉1分，飆出11次三振，成為名副其實的「洋基殺手」。

賽後山本表示，能夠拿下勝投很開心，今天第一局開始就卯足全力，也能保持冷靜投每一球，球迷的加油聲也讓他發揮出超越實力的表現。即便3局上挨轟後，也能立即轉換心態，專注面對下一位打者，能贏球很開心。

另外，日本巨星大谷翔平今在7局下選到保送後盜二壘失敗，還遭遇左肩傷勢並退場。對此山本由伸也表示：「雖然不清楚大谷的具體情況，但我相信他會回來的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中