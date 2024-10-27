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世界大賽》道奇主帥曝大谷翔平傷況！隊友回憶事發當下：全場死寂...

2024/10/27 11:47

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4：2擊敗洋基，系列賽取得2：0領先，不過傳出壞消息，日本巨星大谷翔平盜壘後受傷退場，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露大谷的傷況。

事情發生在7局下半，大谷選到保送後盜二壘失敗，而且還遭遇傷勢，大谷一度倒在地上無法起身，面露痛苦表情，最後在防護員的陪同下退場。

賽後道奇總教練羅伯斯更新大谷傷勢：「他左肩有部份脫臼，我們會在今晚或明天進行一些檢查，接下來幾天內會有更多消息，不過他的力量和活動範圍都很好。」羅伯斯也表示，球隊對於大谷的傷勢抱持正面態度。

而被問及是否已經開始準備在沒有大谷的情況下，繼續打世界大賽與作出調整，羅伯斯直言：「我還沒想到那裡，我期盼他能出賽。」

隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）受訪時也談到大谷的狀況，「不僅是我們的休息室，整座球場都陷入一片死寂。」他也祈求：「希望他能夠平安無事。」

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