世界大賽》道奇主帥曝大谷翔平傷況！隊友回憶事發當下：全場死寂...

大谷翔平。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4:2擊敗洋基,系列賽取得2:0領先,不過傳出壞消息,日本巨星大谷翔平盜壘後受傷退場,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)也透露大谷的傷況。

事情發生在7局下半,大谷選到保送後盜二壘失敗,而且還遭遇傷勢,大谷一度倒在地上無法起身,面露痛苦表情,最後在防護員的陪同下退場。

賽後道奇總教練羅伯斯更新大谷傷勢:「他左肩有部份脫臼,我們會在今晚或明天進行一些檢查,接下來幾天內會有更多消息,不過他的力量和活動範圍都很好。」羅伯斯也表示,球隊對於大谷的傷勢抱持正面態度。

而被問及是否已經開始準備在沒有大谷的情況下,繼續打世界大賽與作出調整,羅伯斯直言:「我還沒想到那裡,我期盼他能出賽。」

隊友T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)受訪時也談到大谷的狀況,「不僅是我們的休息室,整座球場都陷入一片死寂。」他也祈求:「希望他能夠平安無事。」

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1