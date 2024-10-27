路跑》曹純玉長榮馬拉松半馬6連后 奧地利好手在台北寫生涯最終章

國內好手曹純玉今年以以1小時21分05奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松女子組冠軍。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024長榮航空城市觀光馬拉松今在總統府前盛大開跑，超過24,000名海、內外跑者集聚一堂，共同挑戰自己的最佳成績，台灣好手曹純玉在半程馬拉松摘后，締造6連霸。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引了近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者穆爾（Eva Mure）以2小時57分38秒奪得冠軍。

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長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。如此豐厚的獎項，讓台灣好手紛紛衝出佳績，半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍，而女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松6連霸。賽後曹純玉表示：「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

奧地利選手古根伯格（Franz Gugenberger）現任薩爾茲堡田徑協會副會長，是一位熱愛馬拉松的資深跑者。至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。為了尋找一場獨特且未曾踏足過的城市來完成他的馬拉松生涯告別賽，最終選擇了從未探索過的台北，參加長榮航空城市觀光馬拉松，為馬拉松生涯畫上完美的句點。

至今已推展3年的10公里「幼苗組」競爭同樣激烈，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆的36分26秒的成績，也是10公里成人組的第11名，充分展現潛力，女子組冠軍戴采潔則跑出41分38秒，是10公里成人女子組的第5名。

今年由「印帝」周庭印以1小時08分57秒奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松男子組冠軍。（大會提供）

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