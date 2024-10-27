世界大賽》盜壘失敗還傷到左肩！ 日媒曝光大谷翔平與防護員對話

大谷翔平盜壘失敗後遭遇左肩受傷。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G2，道奇日本巨星大谷翔平盜壘失敗後遭遇左肩受傷，日媒也曝光大谷當下與防護員的對話。

事情發生在7局下半，大谷翔平選到保送後盜二壘失敗，同時遭遇傷勢，一度倒在地上無法起身，面露痛苦表情，當下總教練羅伯斯（Dave Roberts）與防護員都衝上場關心。

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日媒《Sponichi Annex》曝光當時場上對話，大谷表示受傷地方是肩膀，防護員問及哪一邊的肩膀，大谷回應是「左肩」，接著防護員問道「脫臼了嗎？」，大谷直言：「大概是...」。

道奇總教練羅伯斯賽後透露，大谷左肩有部份脫臼，經過詳細檢查後會有進一步消息。

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