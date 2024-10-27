世界大賽》洋基「怪力男」不想看到大谷受傷 透露對「法官」低潮看法

史坦頓。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在世界大賽G2以2：4不敵道奇，系列賽陷入0：2落後。而在比賽過程中，道奇巨星大谷翔平意外傷退，賽後洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也直呼不想看到他受傷，同時也對表現不佳的「法官」賈吉（Aaron Judge）提出看法。

大谷7局下選到保送後盜二壘失敗，還遭遇左肩傷勢。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷左肩有部份脫臼，將再做進一步檢查確認傷況。賽後被問及大谷受傷是否將改變系列賽走向，史坦頓表示：「你永遠不想看到任何人受傷，但不管有沒有他，我們都必須趕快贏下一些比賽。」

請繼續往下閱讀...

史坦頓今在9局上1：4落後時，敲出三壘方向強勁滾地球形成安打，送回二壘上的索托（Juan Soto），讓洋基保有一線生機；反觀隊長賈吉今天又是4打數0安打，還吞下3K，季後賽打擊率低到僅剩0.150。

史坦頓近年也陷入不少低潮期，但今年季後賽卻多次扮演致勝英雄，媒體問他從自身經驗來看，是否認為現在正處低潮的賈吉自信心受到影響，史坦頓說道：「我認為整體的數據，並不能凸顯他出色的打擊內容，他也還有時間為我們拿下更多場勝利。」

洋基後天將回到紐約主場進行G3，屆時將由施密特（Clarke Schmidt）對決道奇畢爾勒（Walker Buehler）。史坦頓認為，界是球場氣氛將會很棒，同時也表示洋基是一支很強的球隊，有信心能從0：2劣勢中逆轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法