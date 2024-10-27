NBA》東契奇40分白忙一場 杜蘭特31分率太陽宰獨行俠收主場首勝

杜蘭特。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今作客太陽，當家球星東契奇（Luka Doncic）獨木難支，雖轟出全場最高40分，獨行俠仍難敵太陽團隊火力，終場以102：114敗下陣來，太陽本季主場首戰成功開胡。

明星射手K.湯普森（Klay Thompson）本季離開待了13年的勇士，轉戰獨行俠首戰就轟6記三分球助隊告捷，不過今踢館鳳凰城，獨行俠開賽手感不佳，團隊首節三分球11投2中，成為陷入苦戰的主因。

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太陽帶著28：26領先進入次節，R.鄧恩（Ryan Dunn）、莫里斯（Monte Morris）與杜蘭特（Kevin Durant）接連在外線開火，幫助球隊擴大分差，獨行俠上半場大半時間靠東契奇獨撐大樑，節末K.湯普森與厄文終於逐漸展現存在感，獨行俠前兩節打完以55：63落後，東契奇收下23分，厄文挹注12分，K.湯普森拿10分。太陽方面，杜蘭特拿下全隊最高15分、中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）轟14分。

易籃後，獨行俠急起直追，一度將比賽縮小至1分差，不過隨後又被太陽回敬一波15：4的攻勢，鳳凰城大軍帶著11分領先進入決勝節。擁有「第四節先生」美名的厄文末節開局力拚帶隊展開反撲，只是分差拉近至個位數後，團隊氣勢又被跳出來接管戰局的杜蘭特撲滅，這位36歲的明星前鋒倒數4分半跳投得手後，還朝獨行俠比出嘲諷手勢，節末布克（Devin Booker）上演抄截後3罰俱中，幫助太陽的領先來到13分，獨行俠反擊宣告功虧一簣。

太陽此役4人得分超過雙位數，杜蘭特31分、9籃板，布克挹注21分，諾基奇18分、14籃板，R.鄧恩3顆三分球收下13分。

獨行俠只有三巨頭得分上雙，東契奇40分、10籃板，厄文22分、5助攻，K.湯普森外線12投5中拿下19分。

東契奇。（美聯社）

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