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世界大賽》山本由伸締造日本最強紀錄！ 賽後揭曉壓制洋基打線秘訣

2024/10/27 13:12

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4：2擊敗洋基，系列賽2：0領先，日本先發強投山本由伸今主投6.1局僅失掉1分，繳出今年季後賽最新代表作，賽後記者會上，他也透露自己今天表現出色的原因。

山本由伸此役只在3局上挨了索托（Juan Soto）一發陽春砲，之後連續解決洋基11位打者。山本投6.1局用86球有54顆好球，被敲出1安、投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下勝投。山本成為繼2007年松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手，更超越松坂當年先發5.1局，寫下日本投手在世界大賽最長投球局數。

賽後談到壓制洋基打線，山本表示，自己今天特別留意進壘的高低與精準度，同時也多運用變化球、將球路壓低，「每一局都在不斷嘗試，一邊摸索一邊壓制對手。」他自認：「今天能勇於投進好球帶與打者對決，每個打席都表現得很穩定，也是我能把局數拉長的原因。」

山本在7局上解決史坦頓（Giancarlo Stanton）後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）就走上投手丘，現場也響起「Yoshi」的吶喊，山本表示：「當教練走上來，我知道是時候換投了，心情也終於能放鬆，聽到球迷的加油讓我很高興。」

山本透露，自己的身體目前已經回到進入傷兵名單前的狀態，對於首次站上世界大賽舞台，山本表示自己全神貫注在比賽中。

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