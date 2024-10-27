世界大賽》對山本由伸苦吞2K！「法官」喊話想復仇 憂心大谷翔平傷勢

賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在世界大賽G2以2：4不敵道奇，系列賽陷入0：2落後。條紋軍今遭到道奇日本強投山本由伸6.1局好投壓制，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後盛讚山本的表現，也喊話想再對決一次。

本季例行賽敲出58轟、144分打點，相當有望奪下美聯MVP的賈吉，來到季後賽卻陷入低潮。此役他4打數0安打，吞下3次三振，其中被山本由伸三振2次，世界大賽至今9打數僅敲出1安，吞下6次三振；今年季後賽40打數狂吞19K，打擊率下滑至0.150。

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儘管賈吉在例行賽時曾從山本手中敲安，但今天完全拿他沒轍。賽後他也稱讚山本：「他完美運用各種球種，曲球與滑球搭配恰到好處，速球精準塞在外角。他的指叉球到比賽後段才用得比較多，曲球和滑球則都放在低角度，投得很棒。」

洋基陷入0：2落後，接下來將回到紐約主場，不過賈吉仍對此感到樂觀，「只要在紐約打好3場比賽，然後再回到洛杉磯。」同時他也對再度面對山本有信心，「希望下一次對決時，我能做出調整，成功復仇。」

此外，被問及今天盜壘造成左肩部份脫臼的大谷翔平，賈吉也表達擔憂，「這真的很難受，棒球界最好的球員受了那樣的傷勢，希望能有好消息。」、「我當下沒看清楚（大谷受傷的畫面），但重播時似乎撞到左手腕，看見球員受傷真的很令人難過。」

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