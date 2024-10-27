長榮航空城市觀光馬拉松2.4萬人齊上街 1500人跨海響應

2024年長榮航空城市觀光馬拉松27日凌晨自總統府前開跑，吸引近40個國家、共2萬4000跑者響應。（長榮航空提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024長榮航空城市觀光馬拉松今（27日）晨在總統府前開跑，超過2萬4000名跑者響應，其中1500多人是外國跑者，分別來自近40個國家。

長榮航空表示，本屆全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪冠。半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒收下冠軍，女子組曹純玉以1小時21分05秒摘后冠。10公里幼苗組，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆36分26秒成績，女子組冠軍戴采潔跑出41分38秒。

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長榮航空表示，今年賽事主視覺由休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247操刀，他以多次搭乘長榮航空訪台經驗及去年親臨賽事的感受作為靈感，畫出台北及休士頓的知名地標，並以圓弧波浪狀橋樑及跑者串起2座城市；他今天也到活動現場，與台灣著名塗鴉藝術家BOUNCE一起作畫，兩人利用強烈色彩描繪出台北北門及休士頓太空人的城市印象，雙向交流的目的。

為打造綠色馬拉松，本屆賽事採電子化無紙作業，僅提供官網查詢及電子成績證明，長榮航空也邀請知名運動品牌NIKE以環保纖維材質，為跑者設計「抹茶綠」賽衣；長榮空廚特製的完賽餐點，選用可分解材質的植纖餐盒，大會前導車使用台灣第一台國產純電休旅車納智捷n7，實踐環保作為。

長榮航空「台北-青森」航線，10月29日開始提供每週3班的定期航班。青森縣廳從日本空運新鮮蘋果，在活動現場與跑者分享，並贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。

2024年長榮航空城市觀光馬拉松27日凌晨自總統府前開跑，吸引近40個國家、共2萬4000跑者響應。（長榮航空提供）

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