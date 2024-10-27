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中職》票房和商品收入大幅成長 味全龍還是虧損

2024/10/27 13:37

味全龍球迷感謝祭，味全全體球員啦啦隊合影。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，味全全體球員啦啦隊合影。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕受惠大巨蛋效應，今年中職6隊票房收入都破億元，合計票房收入破10億元，雙雙寫下歷史紀錄，其中，中信兄弟票房收入破3億元，味全龍粗估也有近2億元，收穫頗豐。

再看細項數字，今年龍隊主場平均觀眾8041人，僅次於兄弟主場的1萬098人，龍隊在大巨蛋安排10場主場，場均2萬0922人，強勢拉抬票房收入，粗估近2億元，足足是去年的2倍有餘。

只是票房收入大幅增加，龍隊仍難損益平衡，今年預估仍是虧損狀態，領隊丁仲緯指出，今年球隊票房和商品都有顯著成長，只是球團投入很多資源，跟去年相比又少了季後賽的收入，整體和去年並沒有差異太大。

味全龍球迷感謝祭，味全龍領隊丁仲緯。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，味全龍領隊丁仲緯。（記者王藝菘攝）

丁仲緯強調，季前預期今年票房會有一定成長，不過對天母球場產生排擠效應，因此，球團努力營造大巨蛋和天母球場不同特色，讓球迷有不同感受，例如天母球場左外野露營席幾乎完售，另外特別服務家庭和女性球迷，進場人數都有顯著成長。

大巨蛋效益驚人，今年龍隊在大巨蛋排10場主場，明年是否再增加場次，丁仲緯說，希望明年大巨蛋場數再增加，畢竟龍隊是以服務台北地區球迷為主，能有更多場次安排，服務更多球迷。

味全龍球迷感謝祭，開場啦啦隊表演。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，開場啦啦隊表演。（記者王藝菘攝）

味全龍球迷感謝祭，開場啦啦隊表演。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，開場啦啦隊表演。（記者王藝菘攝）

味全龍球迷感謝祭，味全龍創辦人魏應充致詞。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，味全龍創辦人魏應充致詞。（記者王藝菘攝）

味全龍球迷感謝祭，球員拍照會。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，球員拍照會。（記者王藝菘攝）

味全龍球迷感謝祭，大批球迷進場參加。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，大批球迷進場參加。（記者王藝菘攝）

味全龍球迷感謝祭，大批球迷進場參加。（記者王藝菘攝）味全龍球迷感謝祭，大批球迷進場參加。（記者王藝菘攝）

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