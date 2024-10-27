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世界大賽》上一次吞2敗逆勢奪冠是28年前 美職官網提及奇蹟時刻

2024/10/27 13:43

洋基隊今天以2:4不敵山本由伸先發封鎖的道奇隊，系列賽陷入0勝2敗劣勢。（歐新社）洋基隊今天以2:4不敵山本由伸先發封鎖的道奇隊，系列賽陷入0勝2敗劣勢。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊今天以2:4不敵山本由伸先發封鎖的道奇隊，系列賽陷入0勝2敗劣勢。

美職官網統計，包括季後賽和世界大賽，7戰4勝制的賽事中，先取2勝者優勢確實明顯，92支隊伍有77支是最終贏家。但先取2勝確實並非絕對優勢，包括2004年美聯冠軍戰紅襪隊3連敗後4連勝洋基的經典系列賽在內，15支球隊曾逆勢獲勝過，而這15次當中，有10次出現在世界大賽。

距今最近一次球隊先吞2敗後逆轉，是1996年洋基隊，當時他們的對手是勇士隊，而前兩戰洋基隊都輸球，前兩戰勇士隊合得16分，而洋基隊在史莫茲（John Smoltz）、梅達斯（Greg Maddux）兩大王牌壓制下，兩場僅合得1分。

但自孔恩（David Cone）第3戰6局失1分率洋基隊5:2贏球開始，洋基隊竟持續連勝，包括第4戰一度落後6分卻逆轉，第5戰佩提特（Andy Pettitte）8.1局無失分好投，第6戰梅達斯7.2局失3分吞敗，洋基6戰完成逆轉。

若把季後賽算進，上次2敗逆轉的狀況距今不遠，就是去年國聯冠軍戰，響尾蛇隊逆轉費城人隊。雙方前兩戰分差達15比3，但響尾蛇隊第3戰起復甦，馬提（Ketel Marte）第3戰擊出再見安打，費城人隊第5戰拿下系列賽聽牌的第3勝，但仍被響尾蛇隊在客場連勝2場。

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