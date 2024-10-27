中職》開過多次刀手指神經壞死 味全龍昔日「火球男」森榮鴻確定退役

森榮鴻。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今天舉行球迷感謝祭，但在感謝之餘，龍隊教頭葉君璋卻宣布一項會令球迷遺憾的消息，曾飆破150公里的昔日「火球男」森榮鴻因動過多次刀導致手指神經壞死，因此他確定退役。

龍隊去年奪下總冠軍，今年卻未能再闖進季後賽挑戰連霸，葉總今天也和領隊丁仲緯針對明年的補強方針多所討論，並在思考下月30日提出的保留名單中要留下哪些人，「有些人明年已經不打球，像是森榮鴻，也有些人會轉任教練和行政職務，這些都是可預期不在名單內的。」

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30歲的森榮鴻是中信兄弟外野手張志豪外甥，他在高中時期就擁有150公里球速，也在2016年中職選秀獲桃猿第4輪選中，但最後婉拒球團開出近300萬簽約金條件。而後他在2019年再度參加選秀獲味全龍第10指名，但因他在兩次選秀中間手肘又動了第2次韌帶置換手術，因此加入龍隊的身價不如以往，最後以180萬簽約金披龍抱。

只可惜加入龍隊後，傷勢並未放過森榮鴻，他在2021年第3度動韌帶置換手術，去年季後又動刀清除骨刺。葉總今天就語帶惋惜地說，「因為他開過太多次刀，所以他的手指神經壞死，所以他覺得自己沒辦法，就要離隊。」

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