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世界大賽》在打擊區目睹大谷受傷！道奇強打五味雜陳 洋基左投也難過

2024/10/27 14:09

大谷翔平受傷。（歐新社）大谷翔平受傷。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G2以4：2擊敗洋基，系列賽2：0領先，不過傳出壞消息，日本巨星大谷翔平盜壘後受傷退場，賽後確認是左肩部份脫臼。對此道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）也坦言，當下情緒五味雜陳。

T.赫南德茲在3局下對洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）敲出2分砲，然而他在7局下再度站在打擊區時，卻親眼目睹大谷在盜壘失敗後受傷倒地不起、表情痛苦的畫面，賽後回想起也令他怵目驚心，更坦言當時全場頓時鴉雀無聲。

「我腦中浮現了許多想法，但我必須保持正面思考，或許他只是手部（輕微）受傷，能夠趕得上後天在紐約的比賽。」對於如果大谷無法繼續上場，他毫不猶豫直言對球隊100%有信心，「我們整年都在與傷病抗爭，起初是先發投手，然後貝茲（Mookie Betts），接著佛里曼（Freddie Freeman）。」

T.赫南德茲強調：「當然，我們希望這次大谷不會缺席。雖然他無法上場會令人感到失望，但如果他接下來真的上不了場，我們只能繼續像過去幾週一樣，同心協力度過挑戰。」

洋基左投羅冬今天雖然投3.1局就挨3轟失4分，但2度解決大谷翔平。對於大谷受傷一事，羅冬賽後也沉重表示：「我不太清楚具體發生了什麼事，但作為對手，看到棒球史上最偉大的球員之一受傷，真的很難過。」

T.赫南德茲。（今日美國）T.赫南德茲。（今日美國）

羅冬。（歐新社）羅冬。（歐新社）

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