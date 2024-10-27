12強》台灣隊遺珠引發討論 葉君璋一席談話突破盲點

味全龍劉基鴻。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕12強賽台灣隊只有一名「正牌三壘手」潘傑楷，不少球界人士認為，味全龍三壘手劉基鴻是遺珠，對此，劉基鴻說，「今年打得沒有很好，沒被選到反而讓我有前進的動力，代表自己還有一些不足的地方。」

去年劉基鴻繳出16轟、80分打點，打擊率2成91的佳績，今年下滑至9轟、56分打點，打擊率2成44，不過他拿下生涯首最三壘金手套獎，三壘守備率0.966，較去年的0.936進步許多。

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劉基鴻說，現在一直有在練習，12強熱身賽也會出賽，他尊重台灣隊教練團和選訓委員，他們有他們的看法，能否入選不是他可以控制的，能做的就是強化身體和技術，「如果有需要，我隨時都可以。」

對於劉基鴻沒能入選12強賽，龍隊總教練葉君璋指出，教練想用誰、喜歡用誰，看這名球員是什麼型態，這還滿重要的，不然看數據就好了，畢竟教練有用人習性問題，而且今年劉基鴻狀況不是特別好，潘傑楷在台灣大賽又打得很好，短期比賽除了守備穩定之外，攻擊方面會考慮滿多的。

今年三壘守備進化，劉基鴻表示，剛進職棒守備經過幾次失敗後，在場上會害怕球打過來又失誤，一直慢慢累積經驗到現在，覺得想太多也沒用，就是專注當下盡全力處理球。

劉基鴻認為，守備有好表現會帶動打擊，而且好的守備可以替球隊守下一些分數，因為自己守備被球迷罵得比較多，可能因為一個失誤就輸掉比賽，所以他希望能把守備做好。

味全龍劉基鴻。（記者王藝菘攝）

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