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羽球》「麟洋配」再合體揭皮膚光滑秘密 王齊麟：我都偷用李洋的面膜

2024/10/27 14:20

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今（27日）再度合體，特別受邀出席台灣醫用雷射光電學會的秋季年會擔任開幕嘉賓。 （記者邱芷柔攝）台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今（27日）再度合體，特別受邀出席台灣醫用雷射光電學會的秋季年會擔任開幕嘉賓。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今（27日）再度合體，特別受邀出席台灣醫用雷射光電學會的秋季年會，兩人因皮膚狀況好常被稱讚，李洋大方分享，雖然常被誇皮膚好，其實只偶爾敷臉，並沒有特別保養，王齊麟則笑稱自己會做保濕等基礎護膚，還會「偷偷用李洋的面膜」，引起現場一片笑聲。

台灣醫用雷射光電學會自1984年成立，今年邁入40週年，年會上除了有國內外醫美專家分享最新趨勢，也邀請李洋和王齊麟擔任開幕嘉賓。被問到皮膚保養秘訣時，王齊麟一邊瞄向李洋一邊說，因為自己的皮膚較敏感，平時會簡單保濕，但其實不怎麼認真。李洋聽了忍不住笑問「為什麼問你保養，你要看我？」王齊麟回應「因為我會用你的面膜！」兩人互動讓全場笑聲不斷。

李洋也接著分享，很多人誇他皮膚好，但其實自己偶爾才敷一下面膜。談到近年醫美風潮盛行，王齊麟表示，他不排斥找專業保養。李洋也附和「找專業的準沒錯！就像想學羽球就要找我們一樣！」

兩人也分享各自近況，王齊麟透露自己下週就要出國，連續三週征戰，希望有機會繼續參加下一屆亞運和奧運。李洋則回到學校，表示自己要培養更多新秀參加國際賽事，為國爭光。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷指出，近年鄰近國家醫美市場競爭激烈，但台灣的優勢在於法規嚴格，所有操作必須由專科醫師進行，品質有保證，也因此吸引不少海外人士前來，像是美國華人很喜歡來台做去斑、拉提療程，港澳地區顧客也有「早上飛來治療、晚上飛回去」的行程，相當肯定台灣醫美水準。

李洋、王齊麟合體擔任台灣醫用雷射光電學會年會開幕嘉賓。（記者邱芷柔攝）李洋、王齊麟合體擔任台灣醫用雷射光電學會年會開幕嘉賓。（記者邱芷柔攝）

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷（中）表示，近年鄰近國家醫美市場競爭激烈，但台灣的優勢在於法規嚴格，所有操作必須由專科醫師進行，品質有保證。（記者邱芷柔攝）台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷（中）表示，近年鄰近國家醫美市場競爭激烈，但台灣的優勢在於法規嚴格，所有操作必須由專科醫師進行，品質有保證。（記者邱芷柔攝）

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