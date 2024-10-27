全民運高雄已奪10金 健力、水上救生破全國紀錄

高雄市健力選手林逸鈞（左3）獲男子組59公斤級金牌。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕113年全民運動會昨起至31在屏東登場，截至今（27）日第2天上午的賽程，高雄市代表隊已獲10金9銀7銅共26面獎牌。其中，太極拳、滑輪溜冰項目分獲3面金牌，健力、水上救生分獲2面金牌且破全國記錄。

高雄市運動發展局指出，高雄市共派出1050名選手及隊職員與各縣市競逐32項競賽獎牌。目前為止，高雄市代表隊共2項目5人次破全國紀錄、3項目6人次破大會紀錄。健力男子組59公斤級林逸鈞，在蹲舉、臥舉、總和皆破全國紀錄；水上救生女子組50公尺帶假人決賽中，徐安、陳思安雙雙破全國紀錄。

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統計已勇奪金的選手，有健力男子組59公斤級林逸鈞、女子組52公斤級曾姿穎；水上救生女子組200公尺障礙游泳徐安、50公尺帶假人徐安；太極拳女子組推手第2級洪玉佳、第4級朱俊潔、套路37式太極拳鄭鈺潔；滑輪溜冰女子組溜冰曲棍球Inline Hockey長桿牟晨瑜等、男子組何彥君等、男子組Roller Hockey短桿吳宗軒等共10面金牌。

在各競賽項目方面，高雄市水上救生代表隊共獲2金5銀5銅、太極拳代表隊3金3銀1銅、滑輪溜冰代表隊3金、健力代表隊2金1銅、運動舞蹈代表隊榮獲1銀。

運發局表示，市府為鼓勵選手爭取佳績、為高雄爭光，本屆全民運動會培訓費提高至200萬元，並加碼提高選手獎金，第1類競賽的選手金牌獎金提高至18萬元、第2類選手金銀銅牌分別提高至10萬、5萬及3萬元。

高雄市健力選手曾姿穎（左3）獲女子組52公斤級金牌。（高雄市運發局提供）

113年全民運動會開幕典禮-高雄市代表隊進場。（高雄市運發局提供）

滑輪溜冰曲棍球3金入袋，包括男子長桿、男子短桿及女子長桿項目。（高雄市運發局提供）

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