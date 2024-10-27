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世界大賽》大谷翔平受傷！ 洋基球迷幸災樂禍歡呼、還有人比中指

2024/10/27 15:10

洋基球迷朝大螢幕上的大谷比出中指。（取自推特）洋基球迷朝大螢幕上的大谷比出中指。（取自推特）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在世界大賽G2遭遇左肩受傷，後續能否出賽還是未知數，而網上也流出事發當下洋基球迷幸災樂禍的影片，引起熱議。

比賽7局下半時，大谷翔平選到保送後盜二壘失敗，同時遭遇傷勢，一度倒在地上無法起身，面露痛苦表情。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，大谷左肩有部份脫臼，經過詳細檢查後會有進一步消息。

美國棒球作家克拉克（Dan Clark）在推特貼出洋基球迷直播派對的影片，當大谷受傷時，現場不少人高舉雙手歡呼，還有人直接朝大螢幕上的大谷比出中指。

洋基球迷慶祝大谷受傷的影片在網上瘋傳，許多網友紛紛表示：「太沒品了」、「很糟糕」、「這是可恥的」、「希望他們被橫掃」。不過也有人認為這些只是少數的極端球迷，大部分洋基球迷不會這麼做。

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