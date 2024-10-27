世界大賽》「他狀況絕佳！」 洋基布總盛讚山本由伸1特質

山本由伸。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天在世界大賽G2投出季後賽代表作，繳出6.1局失1分的超優質先發，助隊以4：2擊敗洋基，系列賽取得2連勝。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪也盛讚山本的表現。

山本由伸今天在世界大賽第2戰繳出6.1局失1分的超優質先發，另外投出4次三振和2次保送，唯一失分和安打就是在3局上挨了索托（Juan Soto）一發陽春砲，之後及時回穩，連續解決洋基11位打者，在第7局以勝投候選人之姿提前退場，山本最終勇奪個人在世界大賽的首勝。

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山本成為繼2007年松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手，更超越松坂當年先發5.1局，創下日本投手在世界大賽最長投球局數。

對於山本由伸的表現，洋基總教練布恩認為山本只要在處於領先的情況下，能夠更快進入自己的投球節奏，積極攻擊好球帶，當他們取得領先時，自己打者就很難對他保持耐心，山本今天的變化球品質很好，快速球也不錯，搭配曲球的速差迷惑了打線，滑球、指叉球投得很好，他今天的狀態絕佳。

對於洋基陷入系列賽0比2的劣勢，布恩坦言，要逆轉這樣的局面非常不容易，這是一場漫長的系列賽，他們必須將戰局延續下去，絕對不會退縮。

山本由伸。（美聯社）

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