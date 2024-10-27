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世界大賽》道奇暴露洋基所有缺陷！ 紐媒點名「法官」得挺身而出

2024/10/27 16:18

賈吉在今年季後賽整體表現與例行賽相差甚遠。（法新社）賈吉在今年季後賽整體表現與例行賽相差甚遠。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在今天被道奇隊日本強投山本由伸壓制落敗，世界大賽陷入0勝2敗局面，接下來將回到紐約主場面臨關鍵第3戰，《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）撰文提到，儘管道奇隊暴露他們所有的缺陷，但洋基仍需在紐約的3戰拚盡全力，才能將戰線拉回洛杉磯。

薛曼點出，原本這個系列賽洋基的優勢在輪值，然而首戰佛雷爾提（Jack Flaherty）與柯爾（Gerrit Cole）戰平，第二戰山本由伸完勝羅冬（Carlos Rodon）。

至於洋基是否能夠在全壘打以及明星和打線深度的比拚擊敗道奇？薛曼給出不確定的答案，他提到休賽季洋基原本打算搶下的是索托加山本由伸，但在交易獲得索托後，山本加盟道奇。洋基在季中想要佛雷爾提以及艾德曼（Tommy Edman），但2人都被道奇隊網羅，而艾德曼在今天用全壘打給了洋基重擊。

艾德曼（中）原本是洋基季中目標之一，但卻落入道奇手中。（歐新社）艾德曼（中）原本是洋基季中目標之一，但卻落入道奇手中。（歐新社）

談到執教層面，薛曼點出主帥布恩（Aaron Boone）在首戰未派出希爾（Tim Hill）而是柯提斯（Nestor Cortes）最終遭佛里曼（Freddie Freeman）再見轟吞敗的調度。並提到在G2希爾對陣佛里曼成功解決了佛里曼。

接著薛曼點名陣中MVP球星賈吉（Aaron Judge），指出造成洋基打線沉默的中心點恐怕便是他在10月的持續低迷。原本今年的世界大賽預計圍繞在兩大球星的比拚，但大谷在今天受傷，而賈吉在今天堅稱他自己的心志並沒有迷失。不過賈吉坦言，自己必須要停止追打壞球。

薛曼指出這支洋基並不是打造得相當完整的陣容，他們依靠長打來贏球，而這就需要靠賈吉的表現才能達成，就目前看來，道奇隊在長打方面也是略勝一籌。最後薛曼提到，洋基想要贏下系列賽並回到洛杉磯，代表他們得在接下來的27局（只在紐約的3場比賽）表現得遠優於道奇隊才行。

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