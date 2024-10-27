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台東沙城盃全國中小學田徑對抗賽閉幕 打破23項大會及創7項紀錄

2024/10/27 16:22

113年沙城盃全國中小學田徑對抗賽今天閉幕。（記者黃明堂翻攝）113年沙城盃全國中小學田徑對抗賽今天閉幕。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕一連3天在台東縣立體育場進行的113年沙城盃全國中小學田徑對抗賽，今（27）閉幕，共計有23項53人次打破大會紀錄、7項19他人次創紀錄，成績相當優異，團體成績方面台東體中高中部、寶桑國中曩括高中、國中組男女雙料冠軍。

其中，國中男子組110公尺跨欄預賽，寶桑國中邱雋傑在預賽及決賽成績均破大會紀錄，目前就讀東大體中一年級的董宥呈，延續國中優異佳績，再將高中男子組鏈球原大會紀錄，往前推進22公尺多，他的姐姐台東高中董淳妤，也打破自己保持的紀錄，成績為此次賽會風雲人物，另比賽期間台東地區天氣不佳，不過，仍有多個項目由多人共同打破紀錄，可說成果豐碩競賽。

團體總錦標高男組台東體中高中部、台東高中、新北市新北高中。高女組台東體中高中部、台東高中、台東高商。國男組寶桑、基隆市南榮、關山、東海、池上、新生。國女組寶桑、新生、新港、東海、關山、新北市三多。國小男生甲組台東市三、海端鄉、成功、高市瑞豐、東市一、桃市青埔。國小女生甲組海端鄉、台東市一、南市東光、桃市中山、台東市四、桃市青埔。國小男生乙組中市梧棲、池上、東市四、太麻里、東市三、東市五。國小女生乙組成功、池上、東市五、東市三、海端、鹿野。

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