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世界大賽》左肩受傷的大谷還有心情開玩笑！IG調侃山本由伸笑翻網友

2024/10/27 17:05

大谷翔平今天盜壘傷到左肩，世界大賽能否再出賽仍是未知數。（今日美國）大谷翔平今天盜壘傷到左肩，世界大賽能否再出賽仍是未知數。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天在世界大賽第2戰因盜壘導致左肩受傷，目前消息為左肩半脫位，預計明天接受MRI核磁共振檢查，進一步確定傷勢狀況。大谷翔平似乎沒有受到傷勢所困擾，賽後還在個人Instagram貼文調侃隊友山本由伸。

大谷翔平今天在7局下半選到四壞球保送後，企圖盜二壘未能成功，他在滑壘時用左手撐地傷到左肩，一度倒在地上無法起身，表情十分痛苦，之後提前離開球場檢查傷勢。大谷此役3打數無安打，吞下1次三振，另外選到1次保送，季後賽打擊率降至0.260。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露大谷的傷勢狀況為左肩為部分脫臼，看起傷勢輕微，他的力量和活動範圍的測試結果良好，預計明天進行MRI核磁共振檢查。道奇在今晚將會飛往紐約，而大谷則是留在洛杉磯進行詳細檢查，之後會獨自飛往紐約與球隊會合。

大谷翔平在比賽結束3個小時之後在個人IG限時動態發文，原本以為是要向球迷報平安或是透露傷勢狀況，沒想到居然是調侃今天表現神勇的山本由伸，先是PO出他怒吼的照片，之後再貼出幼獅露出牙齒吼叫的照片做比較，兩張神情十分相似，笑翻許多網友，有球迷認為大谷受傷後還能開玩笑，看起來傷勢並不嚴重，精神也很不錯。

大谷翔平在IG發文調侃山本由伸。（取自大谷翔平IG）大谷翔平在IG發文調侃山本由伸。（取自大谷翔平IG）

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