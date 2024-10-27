世界大賽》絕境讓柯爾「中3日」登板先發？ 紐媒曝洋基當前輪值規劃

柯爾。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於洋基在世界大賽前兩戰打完後陷入0勝2敗，若球隊G3再吞一敗遭對手聽牌，是否會讓陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）「中3日」於G4披掛上陣成為外界關注的焦點，對此美媒報導點出球團內部當前對於輪值的安排。

柯爾過去在他的職業生涯中，僅在2020年美聯分區系列賽對上光芒時有過僅休息三天就先發的紀錄，當時他主投5.1局，送出9次三振失1分。

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對此紐媒《SNY》報導指出，洋基球團內部並沒有考慮若球隊陷入淘汰危機時讓柯爾只休息三天先發。目前洋基教練團仍會照著系列賽開始前的安排，由柯爾、羅冬（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）和希爾（Luis Gil）依序先發，而稍早布恩（Aaron Boone）也宣布希爾會是世界大賽第四戰的先發投手。

此外今天的先發投手羅冬（Carlos Rodon）在比賽中因手指起水泡破皮出血，導致他在第3局被打4支安打失掉3分，他本人在賽後針對手指傷勢做出回應:「我以前也有過這樣的情況，雖然這是今年第一次出現水泡，但這沒什麼大不了的。」最後羅冬也表示手指起水泡的狀況並不會對他接下來在世界大賽中再度登板產生影響。

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