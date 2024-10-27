世界大賽》G3最重要！ 前洋基冠軍「吉總」點出條紋軍逆襲道奇關鍵

前洋基總教練吉拉迪提到洋基G3獲勝關鍵。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基在今年世界大賽前2戰都吞下苦澀敗仗，陷入0：2落後的他們將在G3回到溫暖的家來迎戰強敵，曾在球員時期對勇士上演大逆襲，自己擔任總教練時也率領條紋大軍拿過2009年世界大賽冠軍的「吉總」吉拉迪（Joe Girardi），談到洋基該如何逆轉戰局。

吉拉迪今天在賽後接受《YES Network》柯瑞（Jack Curry）訪問時，柯瑞提到在1996年的世界大賽，當時洋基前2戰就被勇士狂轟16分且只拿1分，與今年一樣同樣陷入0勝2敗劣勢，但最終洋基完成讓2追4大逆轉一舉封王，當時的吉拉迪便是陣中一員。

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柯瑞詢問吉拉迪，現在這支洋基隊該如何才能逆轉頹勢？吉總回應，「我覺得這個系列最重要的比賽就是G3，因為贏球就可以讓他們重新回到比賽當中，還能夠讓他們對自己的感覺變好。否則就要陷入0勝3敗的劣勢，屆時他們的感受大概也不會多好。」

吉拉迪回憶1996年的狀況，他表示當時面對的都是些名人堂球星，包含「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）與史摩茲（John Smoltz）。但洋基能夠反彈是因為有人站了出來，G5佩提特（Andy Pettitte）助隊取得1：0的勝利，G4Jim Leyritz敲出關鍵一擊。「這就是他們需要的，他們需要一些重要的安打，需要所有人都做出貢獻，因為道奇打線深度真的很深，能夠得很多分，洋基必須要回家把一些數字放在計分板上。」

洋基左投佩提特。（資料照）

被問及洋基是否需要改變打線，吉拉迪認為布恩（Aaron Boone）還是得維持一樣的打序，因為板凳上的很多人都沒有得到夠多的打席，所以只能希望在2場比賽後，原本在打序上的球員能夠繳出好表現，讓手感重新火熱起來。同時吉總也表示，先得分，並在比賽前段多拿一些分數有機會增加勝率，最後他更提到，道奇G3先發畢爾勒（Walker Buehler）現在的表現不如以往，洋基必須要從他身上得到優勢。

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