2024全民運在屏東 五人制足球、飛盤、槌球等賽事火熱進行

全民運五人制足球，桃園市球員（紅）在台北市球員防守下奮力護球。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運動會正在屏東舉行，33個競賽項目為歷史上最多的一屆，今天（27日）五人制足球、飛盤、槌球等賽事火熱進行中。地主隊屏東縣在飛盤首日傳出捷報，在團體賽中，以15比4擊敗台東隊，先馳得點。

五人制足球男子組、女子組團體賽，今日賽程分別在屏東縣立體育館及屏東市國民運動中心進行。五人制足球男子組團體賽進入賽程次輪，首場比賽由宜蘭縣與花蓮縣抓對廝殺，終場宜蘭技高一籌，以5比2擊敗花蓮縣、台北市5比1擊敗桃園市；女子組團體賽台中市5比4擊敗花蓮縣，台東縣6比1擊敗地主屏東縣。

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另一項競賽種類─飛盤，本日在屏東縣立田徑場及屏東大學屏師校區續燃戰火，飛盤團體賽是一種將選手個人技巧結合到美式足球概念的體育運動，為一種非肢體接觸性的運動，講究的是團隊合作及團體默契的配合。

全民運飛盤台東隊員（黑）遭到屏東隊嚴密防守。（屏東縣政府提供）

飛盤男女混合組飛盤爭奪賽，首場比賽由台北市以3比0擊敗嘉義縣，第二場由台中市15比0擊敗苗栗縣，第三場則是桃園市15比8擊敗雲林縣，上午場最後一場則是新竹市15比0擊敗彰化縣。地主隊屏東縣在飛盤首日也傳捷報，在田徑場的團體賽中，以15比4擊敗台東隊，在飛盤項目中先馳得點。

另外一項受矚目的項目槌球，今日也在屏東縣長治國中登場，槌球是一項多人參加的競技體育項目，用槌擊打小球過小門的方式進行比賽，溫和的運動方式結合場上觀察力涵及球技，特別適合中老年人等全年齡層進行。本屆槌球比賽共有21支代表隊參賽，共同競逐男女組單雙人組及團隊等８面金牌。

全民運槌球項目首日開打。（屏東縣政府提供）

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