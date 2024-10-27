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NBA》末節帶領湖人逆轉卻不居功 詹皇稱讚隊友：我們都是並肩作戰

2024/10/27 17:59

「詹皇」詹姆斯。（今日美國）「詹皇」詹姆斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今日面對國王的比賽，靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的領銜下在末節逆轉對手，收下開季3連勝，不過身為陣中的老大哥，他在賽後受訪時卻不居功，而是稱讚今日一同奮戰的隊友，並強調他們是個團隊，都是一起並肩作戰。

湖人前3節結束仍以87：94落後國王，但來到決勝節，老大哥詹姆斯跳了出來，單節6投全中，包含3記3分球進帳16分，並在開局帶領湖人打出一波21：0的高潮逆轉對手，最終詹姆斯本場繳出全場最高的32分，並外帶14籃板與10助攻，除了達成個人本季首次的大三元外，也是他職業生涯第113次的大三元表現。

雖然球隊在末節有著詹姆斯的帶領，但他賽後並不居功，他表示，他在22歲時也能做到，但現在他將滿40歲，他不需要在比賽的每一節都做到這樣，「我很榮幸有1位MVP等級的球員就在我旁邊（指戴維斯Anthony Davis），另外里維斯（Austin Reaves）能夠得分、羅素（D'Angelo Russell）的狀況很燙、八村壘也一直都很穩定，而且他也有得分的能力。」

詹姆斯繼續補充道：「所以，這支球隊不是因為要我4節都砍下16分而建立的，這不是球隊運作的樣子也不應該是。我們是一個團隊，而且我們都是並肩作戰。」

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