TPBL》陳懷安強心臟關鍵3分彈 海神險勝雲豹喜收3連勝 

海神陳懷安。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕T1聯盟冠軍台啤永豐雲豹今迎來TPBL首戰踢館高雄海神，海神靠著陳懷安在末節飆進關鍵三分彈，以88：87氣走雲豹，收下3連勝。

雲豹休賽季面臨蔣淯安、李啓瑋等主力出走，新賽季要靠高錦瑋、林信寬撐起球隊，「金牌狀元」林信寬首節攜手克羅馬飆分，幫助雲豹打完首節取得29：16雙位數領先。

請繼續往下閱讀...

雲豹高錦瑋。（聯盟提供）

海神本土一哥胡瓏貿今未先發，次節替補上陣帶領率領球隊展開反撲，首節外線7投0中的海神次節尾聲找回外圍火力，蘇文儒節末連兩顆三分球幫助海神打完上半場追到41：45。

雲豹前兩節命中率45%優於海神的37.5%，林信寬拿下全隊最高11分、克羅馬挹注10分，海神以威勝9分最佳。

易籃後，海神持續追分，第三節倒數5分鐘靠魏莨哲外線破網追到55：55，兩隊陷入拉鋸戰，雲豹第三節陷入得分荒，單節只拿14分，海神反倒帶著3分領先進入決勝節。

末節開局不久雙方就打出火氣，桑德斯用手肘推了蘇文儒，讓後者相當不滿，隨後兩人都吞了技術犯規，桑德斯累積六犯離場。海神主控布銳克曼今未進入登錄名單，陳懷安末節除在外線開火也傳出不少漂亮助攻，雲豹則靠克羅馬扛起進攻重任，他在倒數1分40秒兩罰俱中幫助球隊追到82：85。

海神倒數1分鐘保有85：84領先，陳懷安倒數6秒展現強心臟飆進關鍵3分彈，幫助海神擴大優勢，黃鎮在暫停後外線破網，追到87：88，接著海神發生失誤，黃鎮抄截成功，再度跳投出手，不過未能進球，雲豹終場就以1分差飲恨。

威勝繳海神最高19分，陳懷安拿下本土最高14分，胡瓏貿13分、于煥亞進帳12分。

雲豹方面，克羅馬轟全場最高29分，威廉斯16分，林信寬11分，高錦瑋5分、6助攻。

雲豹克羅馬。（聯盟提供）

海神威勝。（聯盟提供）

海神蘇文儒。（聯盟提供）

海神胡瓏貿。（聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法