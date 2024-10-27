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MLB》不去洋基又在世界大賽封鎖洋基！紐媒苦嘆：山本再次愚弄我們

2024/10/27 17:50

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍強投山本由伸今天在世界大賽的舞台上演符合12年3.25億美元（約101億台幣）身價的絕佳表現，對洋基主投6.1局僅失1分收下勝利，如此精彩絕倫的投球讓紐媒大嘆，「山本又再次愚弄了洋基隊。」

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文直言：「道奇G2先發山本由伸在冬季會議以一些隨機的小知識『愚弄』了洋基隊。你們都能夠從google上找到這些訊息。無論是否故意，那些訊息都成了他絕佳的『曲球』，讓洋基以為他對西岸球隊沒有興趣，而是更夢想前進布朗克斯。」

接著海曼指出，山本由伸再次愚弄了洋基，他用自己的球技使除了索托（Juan Soto）以外的洋基打者都像個初心者一樣，幫助道奇以4：2收勝。他投出了值得拿下大聯盟投手總額最高的3.25億美元合約的身手。接著海曼再回憶道，洋基傳出曾報價3億美元給山本，但無論數字如何，他都沒有打算要來洋基。

MLB》不去洋基又在世界大賽封鎖洋基！紐媒苦嘆：山本再次愚弄我們山本由伸今天面對洋基先發6.1局僅失1分。（歐新社）

山本由伸獲得的投手約比柯爾多100萬美元，雖然比柯爾多簽1年，且幾乎是洋基第二戰先發羅冬（Carlos Rodon）的兩倍，但海曼認為，山本由伸在最大的舞台上投出了或許是至今為止最好的表現，因此就算加上5060萬美元的入札金，山本今天6.1局只被打1支安打的表現，讓道奇付出的錢看起來還是很值得。

山本由伸的表現無疑幫助道奇翻轉球隊最大的劣勢，那就是先發投手，道奇終結者崔南（Blake Treinen）賽後說道：「所有人都在說或許我們沒有衝擊世界大賽的輪值，而Jack（佛雷爾提）和山本由伸，在昨天和第一場世界大賽先發所做的事情都相當令人印象深刻。他們給了我們絕佳的機會，我只能向他們致敬。」

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