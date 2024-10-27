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全民運》王政山領軍台南市隊 拚奪隊史第10座慢壘男子組冠軍

2024/10/27 17:49

台南市慢速壘球男子代表隊教練王政山。（記者王姝琇攝）台南市慢速壘球男子代表隊教練王政山。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕全民運動會26日起在屏東登場，台南市慢速壘球男子代表隊過去12屆拿下9冠、3亞，今年要力爭隊史第10座冠軍盃、挑戰4連霸，而背後的靈魂人物正是教練王政山。他以慢壘陪伴選手成長，有的是曾經的飆車族甚或險些走上「歹路」，都因王政山的鼓勵接觸慢壘，他也因此成為許多人的人生導師，訓練用的「春風球場」就是以「春風化雨」之意命名。

2年1屆的全民運動會，台南市慢速壘球男子代表隊24年來共拿下9冠、3亞，紀錄堪稱全國之冠。今年20位選手歷經選拔出線，要與其他20個縣市代表隊爭奪冠軍，7月份起在仁德春風球場展開集訓，並參加桃園菁英盃、三立貨櫃盃、全民運熱身賽，以賽代訓。出賽截至今天，台南市慢壘男子代表隊以12比0大勝南投隊晉級；其他多個項目也傳回捷報，台南市已奪得5金、8銀、10銅。

踏進台南春風球場，王政山回憶道，約莫30年前正流行飆車，國高中生下課後在校園逗留，為不讓他們受到影響，根本不是學體育的王政山要來幾件二手球具、開口邀約學生們一起打球，期間也拉回不少險些「踏錯步」的輟學學生，慢壘逐漸在校園、社區打響名號，進而延伸到民間企業贊助經費組隊，台南市這樣的「社會球隊」越來越多，球場孩因此取名「春風」寓意春風化雨。

台南市慢速壘球男子代表隊過去12屆拿下9冠、3亞，今年要力爭隊史第10座冠軍盃、挑戰4連霸。（記者王姝琇攝）台南市慢速壘球男子代表隊過去12屆拿下9冠、3亞，今年要力爭隊史第10座冠軍盃、挑戰4連霸。（記者王姝琇攝）

提及慢速壘球在臺灣的發展，王政山說，慢壘係由棒球延伸而來，全國各縣市積極推廣，台南市可說起步得最早，可回溯至1970年代，駐台美軍在台南基地閒暇時組隊打慢壘用來運動兼打發時間，進而延伸成為社區運動，迄今已有50年歷史，期間在2005年達到顛峰，當時無論社區或各級學校、每科系都有組隊或設立慢壘社團。後來受到少子化的影響，總隊數逐漸減少。

王政山指出，台南市目前有將近20個球場，每個球場以俱樂部或協會方式經營，在台南市成軍的慢壘球隊仍然高達數百支，佔全國比例絕對是數一數二；球員大多來自各行各業的運動愛好者，閒暇時當作休閒運動，但要組成具有實力的社會球隊代表縣市到各地，甚至是前往其他國家參賽就很不容易；選手們要排除家庭、工作等限制因素參與訓練，加上少子化導致球員越來越難找。

王政山也提到，選手們因興趣相聚、為台南市榮譽打拚，其中最資深是連續參加11屆的「大學長」，如今已經45歲，不只球員要有新血，教練團也要一代代傳承，想要永續經營須仰賴企業贊助，也期盼市府對運動項目的重視、挹注經費，才能讓選手們「前線打仗」無後顧之憂。

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