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全民運》澎湖縣滾球項目 男子組雙人賽勇奪金牌

2024/10/27 18:05

澎湖傳來捷報，法式滾球男子組勇奪全國冠軍。（澎湖縣政府教育處提供）澎湖傳來捷報，法式滾球男子組勇奪全國冠軍。（澎湖縣政府教育處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全民運動會，來自離島澎湖縣代表隊傳出捷報，在滾球項目男子組雙人賽中勇奪金牌！代表隊由辛韋霖、洪小筑及陳奕平3位選手組成，整場比賽中展現出高超的技術與默契，技壓來自全國各縣市好手，最終以穩定的表現贏得冠軍，為澎湖爭取佳績，消息傳來，澎湖民眾都相當高興。

辛韋霖、洪小筑和陳奕平平日就進行扎實的訓練，上場後又展現出強烈的鬥志，在賽場上穩健發揮平日訓練成果，面對強勁的對手，依然沉著應戰。3位選手合作無間，完美呈現了團隊精神與個人實力，最終助澎湖縣摘下金牌，為澎湖在賽場上爭光，寫下全運會參賽光榮的歷史一頁。

來自離島的澎湖縣代表隊表現，不僅是長期努力與訓練的成果，更是全體教練、選手與後勤團隊共同努力的結晶。他們的成功為澎湖帶來無比的榮耀，也鼓舞了更多澎湖的年輕選手參與體育運動。

澎湖縣政府對於選手們的優異表現表示祝賀與肯定，並期望未來在更多賽事中能夠持續發光發熱，為澎湖縣體育發展寫下更多輝煌的篇章，同時也將培育更多優秀體育選手，尤其是羽球、桌球、風帆船及跆拳道等單項運動，未來可能為澎湖爭取奧運金牌選手，儘早擬定10年奧運奪牌計畫，讓澎湖也能與金門一樣，擁有奧運金牌選手李洋，增加澎湖縣民光榮感。

澎湖法式滾球選手，全民運動會傳來捷報。（澎湖縣政府教育處提供）澎湖法式滾球選手，全民運動會傳來捷報。（澎湖縣政府教育處提供）

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