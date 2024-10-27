WTT冠軍賽》苦戰7局不敵日本20歲新星 鄭怡靜無緣決賽仍寫生涯最佳

鄭怡靜。（取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕32歲台灣一姐鄭怡靜今在2024年蒙佩利爾冠軍賽女單4強戰3：4不敵日本20歲小將大藤沙月，無緣闖進決賽，不過仍寫下生涯在冠軍賽的最佳成績。

世界排名第10的鄭怡靜昨以3：1逆轉世界排名36的埃及小將哈娜‧高達闖進4強，締造台灣女將在冠軍賽最佳戰績，今強碰世界排名15的大藤沙月。

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鄭怡靜首局很快進入狀況，拉出一波7：3的攻勢，雖然隨後被追到1分差，不過成功把握對手失誤，以11：8先馳得點。

兩人次局你來我往，鄭怡靜在4：4平手時被連拿3分，接下來雖追到7：7，但又被大藤沙月連下4分，扳平戰局。

鄭怡靜第3局開局遇上亂流，連丟6分，即使追到5：8，且化解大藤沙月3個局點，仍以8：11讓出。

大藤沙月第4局開始又是一波3：0的攻勢，鄭怡靜展現韌性一路緊咬比分，逆勢取得9：7領先，多拍相持後率先取得10：8優勢，握有2個局點，隨後順利以11：9扳回一城。

雙方回到原點，第5局陷入拉鋸戰，鄭怡靜在7：10落後時連救2個局點，包括大藤沙月的發球失誤，大藤沙月喊暫停後回來連丟2分，也讓鄭怡靜反倒取得11：10領先，鄭怡靜雖錯過第1個局點，不過順利以13：11收下，取得聽牌優勢。

大藤沙月在沒有退路之下，第6局拉出9：3的攻勢，以11：4將比賽逼進決勝局。第7局鄭怡靜開局失誤較多，陷入1：4落後，隨後被對手逐漸掌握節奏，雖然化解2個賽末點，仍以5：11敗下陣來，無緣冠軍賽門票。

另外一場女單4強戰則由中國女將錢天一對決日本第3種子張本美和。

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