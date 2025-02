NBA》達陣生涯29000分成NBA第8人 杜蘭特：感謝從小幫助我的人們

杜蘭特今達陣生涯29000分,成為NBA史上第8位達成這項壯舉的選手。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日太陽出戰獨行俠的比賽,「死神」杜蘭特(Kevin Durant)砍下全隊最高的31分,同時也達陣生涯29000分的里程碑,成為NBA史上第8位達成的球員。

NBA目前的得分王是由湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)以40543分遙遙領先,2至7名分別為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、馬龍(Karl Malone)、布萊恩(Kobe Bryant)、喬丹(Michael Jordan)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)以及張伯倫(Wilt Chamberlain),杜蘭特則以29010分排名第8。

達成如此榮耀的成就,杜蘭特說:「我想要感謝那些從小時候就幫助我的人們,包括傳球給我、掩護我的隊友,以及為我擬定戰術的教練們。」而太陽的總教練布登侯澤(Mike Budenholzer)也表示,這是一個對偉大球員的致敬,「能夠每天和他待在一起,我感覺非常地幸運。」

今年36歲的杜蘭特,曾效力雷霆(含前身西雅圖超音速)、勇士、籃網與太陽,17年的職籃生涯一共入選多達14次明星賽,繳出場均27.3分、7.0籃板與4.4助攻,曾拿過4屆聯盟得分王以及2次總冠軍,今年開季也維持優異表現,3場比賽至少都有25分進帳,且目前連續兩場比賽都砍下至少30分。

Kevin Durant surpasses 29,000 career points with this 3, becoming just the 8th player in NBA history to reach the mark! pic.twitter.com/e6qT9O0Wo2