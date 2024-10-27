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NBA》達陣生涯29000分成NBA第8人 杜蘭特：感謝從小幫助我的人們

2024/10/27 19:59

杜蘭特今達陣生涯29000分，成為NBA史上第8位達成這項壯舉的選手。（法新社）杜蘭特今達陣生涯29000分，成為NBA史上第8位達成這項壯舉的選手。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日太陽出戰獨行俠的比賽，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）砍下全隊最高的31分，同時也達陣生涯29000分的里程碑，成為NBA史上第8位達成的球員。

NBA目前的得分王是由湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以40543分遙遙領先，2至7名分別為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）以及張伯倫（Wilt Chamberlain），杜蘭特則以29010分排名第8。

達成如此榮耀的成就，杜蘭特說：「我想要感謝那些從小時候就幫助我的人們，包括傳球給我、掩護我的隊友，以及為我擬定戰術的教練們。」而太陽的總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）也表示，這是一個對偉大球員的致敬，「能夠每天和他待在一起，我感覺非常地幸運。」

今年36歲的杜蘭特，曾效力雷霆（含前身西雅圖超音速）、勇士、籃網與太陽，17年的職籃生涯一共入選多達14次明星賽，繳出場均27.3分、7.0籃板與4.4助攻，曾拿過4屆聯盟得分王以及2次總冠軍，今年開季也維持優異表現，3場比賽至少都有25分進帳，且目前連續兩場比賽都砍下至少30分。

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