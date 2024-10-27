PLG》富邦勇士破百分打敗「娃娃兵」鋼鐵人 首勝來了！

沃特斯。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕昨天在PLG開幕戰輸球的富邦勇士，今天在主場和平籃球館改戰「娃娃兵」鋼鐵人，勇士共6人得分雙位數，失誤也減少許多，最終以108：93打敗鋼鐵人，收下本季首勝。

鋼鐵人本季整個陣容打掉重練，上季球員就剩丹尼爾、劉承彥，其他球員皆透過今年選秀或是自由市場、交易而來，所以本土球員的年紀相當稚嫩，年紀最長的本土球員李威廷也才25歲。

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最受矚目是曾效力勇士的陳范柏彥，此仗遇上前東家於上半場就砍進4顆三分球，進帳14分，只是勇士靠著沃特斯半場17分、漢米爾頓13分、石博恩11分，以58：50領先鋼鐵人。

吳永盛在下半場共投進3顆三分球，加上洋將威希也在禁區逞威，地主也把領先擴大至雙位數，反觀鋼鐵人進攻就比較零星，只有艾賽亞砍分獨撐，最終也只能俯首稱臣，勇士也在主場打下本季首勝。

勇士表現最佳是沃特斯攻下23分，威希繳出14分、17籃板，漢米爾頓斬獲17分，外籍生石博恩16分和陳又瑋挹注10分，至於吳永盛16分進帳，也是他加入勇士以來的個人新高分。

鋼鐵人方面，艾賽亞25分、10助攻，陳范柏彥17分、外籍生馬克斯17分，洋將普萊斯12分，但還是難以扳倒勇士，也吞下首敗。

漢米爾頓。（記者陳逸寬攝）

石博恩。（記者陳逸寬攝）

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