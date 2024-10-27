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TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻

2024/10/27 19:24

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北中信特攻葛瑞飛扣籃。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新莊體育館今湧入3568名球迷觀賞新北大戰，特攻靠葛瑞飛拿26分、捷翼挹注25分，以99：98險勝僅有8名可用之兵的國王，收下本季首勝。

國王開季遇上傷兵潮，今依舊僅登錄10人，包含禁賽的呂政儒，當家球星林書豪開賽前因背部不適又宣布不出賽，今只剩8人輪替。

首度以客隊身份在新莊體育館出賽的特攻，首節靠洋將捷翼獨攬9分帶領之下，取得27：21領先，國王次節提高防守強度，在林書緯跳投得手後追到30：30，雙方陷入拉鋸後，陳俊男節末連砍2記三分球，攜手曼尼高飆分，幫助國王打完上半場取得50：44領先。

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北中信特攻捷翼。（記者陳志曲攝）

易籃後，特攻終於有本土球員跳出來，謝亞軒單節貢獻8分、施晉堯也有5分進帳，加上葛瑞飛、捷翼持續輸出，單節打出38：25的攻勢，反倒帶著82：75的優勢進入決勝節。

人力不足的國王末節靠曼尼高在外線開火下持續緊追，蘇士軒倒數4分46秒外線破網，幫助國王取得94：91領先，特攻靠施晉堯、曾文鼎以及葛瑞飛輪流得手要回優勢，接下來蘇士軒拋投得手，國王追到96：97。

倒數1分鐘葛瑞飛灌籃幫助特攻擴大優勢，林書緯兩罰俱中，雙方再度回到1分差，國王在倒數5.7秒握有球權，不過最後一擊沒能成功執行，終場就以1分差飲恨。

葛瑞飛貢獻26分15籃板，捷翼挹注25分，銳尼拿下13分、11籃板，謝亞軒、施晉堯與曾文鼎都是11分進帳。

國王方面，強森拿下全隊最高20分、林書緯貢獻19分、9籃板、8助攻全能演出，蘇士軒與曼尼高各有15分。

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北中信特攻曾文鼎。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北國王林書緯（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王蘇士軒。（記者陳志曲攝）新北國王蘇士軒。（記者陳志曲攝）

新北國王強森雙手扣籃。（記者陳志曲攝）新北國王強森雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北國王陳俊男。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北國王林書豪因傷未上場。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻施敬堯。（記者陳志曲攝）新北中信特攻施敬堯。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻葛瑞飛與謝亞軒關鍵包夾，新北國王強森最後一擊沒能出手。（記者陳志曲攝）新北中信特攻葛瑞飛與謝亞軒關鍵包夾，新北國王強森最後一擊沒能出手。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北中信特攻一分擊敗新北國王。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北中信特攻一分擊敗新北國王。（記者陳志曲攝）

TPBL》新北大戰3568人進場 僅有8人的國王1分差不敵特攻新北國王開幕週票房平平。（記者陳志曲攝）

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