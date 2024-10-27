日本大賽》山川穗高開轟猛打賞！ 軟銀擊退橫濱豪取日本大賽14連勝

山川穗高開轟猛打賞，全場打進3分打點。（產經新聞）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第二戰，軟銀古巴豪腕莫伊尼洛（Livan Moinelo）雖然在5局被強襲球擊中身體導致狀態不佳，仍繳出6.2局失3分優質先發，軟銀打線也在山川穗高開轟猛打賞表現下，以6：3擊敗橫濱DeNA，系列賽2勝0敗領先，並延續日本大賽的連勝至14連勝。

本季從西武獅轉至軟銀，賽季敲出34轟拿下太平洋聯盟全壘打王的山川穗高，在首局就用2分砲重擊橫濱先發大貫晋一。3上牧原大成滿壘敲安打下2分打點，甲斐拓也高飛犧牲打為球隊打下大局，4上軟銀山川穂高再度建功，敲出游擊強襲安打進帳1分打點，軟銀取得6：0領先。

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5下橫濱發動反攻，1出局後森敬斗打出投手方向強襲球，直接擊中莫伊尼洛的左側腰部，莫伊尼洛雖然續投，但卻被橫濱打者接連鎖定淺球數的球攻擊，松尾汐恩、桑原將志2人都鎖定首球連續敲出2支二壘安打進帳2分，下棒梶原昂希再敲安攻佔一、三壘，莫伊尼洛即時回穩讓牧秀悟敲出雙殺打化解危機。

6局投完用95球的莫伊尼洛在7局續投，在2出局後莫伊尼洛被接連敲安退場，尾形崇斗登板救援，牧秀悟敲出左外野方向二壘安打將比數追到3：6，不過下棒筒香嘉智未能掌握機會，敲出游擊滾地球出局無法延續攻勢。

牧秀悟敲安追分。（圖片取自橫濱X）

軟銀中繼投手D.赫南德茲（Darwinzon Hernandez）8局8球投出三上三下，昨日失掉3分（2自責分）的歐蘇納（Roberto Osuna）今天依舊在9局登板，他回穩僅花10球投出三上三下，幫助軟銀收下系列賽2連勝。

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