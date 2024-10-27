晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平的肩膀禍不單行 牽動道奇前途

2024/10/27 19:40

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

林口長庚醫院骨科臨床教授葉文凌

當大聯盟的世界大賽如火如荼的進行，佛里曼的滿貫炮逆轉比賽，山本由伸也投出日本投手在大聯盟的新高，但是大谷翔平卻禍不單行。一方面，似乎沒有出現驚天動人的全壘打秀，反而是在盜向二壘時被刺殺出局，而且左側肩膀還受了傷。眾多的球迷一定很關心到底大谷翔平能不能再繼續比賽呢？

肩關節是一個先天不穩定的關節，因為肩關節的功能是在提供大幅度的活動度，所以如何有效率，且最節省能源的活動才是重點，穩定度主要是體現在負重為主的關節上，譬如髖關節。而肩關節的穩定可以分為動態穩定提供者和靜態穩定提供者。動態穩定提供者指的就是肩關節附近的肌肉，靜態穩定提供者指的是肩關節的關節囊、各種韌帶、軟骨、和肩盂。肌肉是強有力的穩定者，但是方向單一，而且容易疲勞，所以不可能長時間的提供穩定。反觀靜態穩定者，結構的強度較弱，但是提供物理性的支持，所以可以長時間的提供穩定。這兩者可以說是相生相剋，互補的存在。在高強度的上肢運動員上面，最容易受傷的結構是肩盂，其次是韌帶，再其次是軟骨。肩盂一般是因為重複的過角運動，或者是一次性的脫臼造成。部位可能不同，但是治療方式類似。如SLAP傷害和Bankar傷害。肩關節的韌帶傷害和膝關節大不相同，膝關節的韌帶傷害，大部分是十字韌帶斷裂為主。而十字韌帶是一條完整，且單獨存在的韌帶。一旦受傷，基本上是以重建手術為主要的治療方式。肩關節的韌帶則多數是關節囊增厚結構，所以手術時必須同時考量關節囊和韌帶，多數也以縫合為主。如HAGL傷害。

大谷翔平在盜壘時，左肩呈現外展、不完全外旋、兼之左上肢撞擊地面。因此可以合理推斷，主要受力的區域是在肩關節前面和前下面的結構。此處的肌肉結構主要是肩胛下肌，韌帶主要是下肩盂肱骨韌帶（IGHL）。在運動員上，肩胛下肌斷裂主要是發生在肱骨附著處，而I G H L受傷處也是發生在肱骨附著處。這種傷害比較不容易脫臼，因為肩關節解剖結構的關係，脫臼多半是往前脫臼，較少往後脫臼，所以唇盂受傷的機會也會較低。較不容易脫臼也代表軟骨受傷的機會也較低，所以不太需要考慮軟骨的問題，但是真正的診斷仍然需要依靠核磁共振M R I。幸運的是，肩關節的運動傷害絕大多數是可以使用微創關節鏡手術治療。所以恢復也往往是快速且有效的。當然，沒人希望大谷翔平接受手術治療，在場上投打二刀流的翔平才是場上的英雄。更何況世界大賽也還沒打完，大谷翔平是不可以受傷缺席的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中