世界大賽》大谷翔平的肩膀禍不單行 牽動道奇前途

大谷翔平。（歐新社）

林口長庚醫院骨科臨床教授葉文凌

當大聯盟的世界大賽如火如荼的進行，佛里曼的滿貫炮逆轉比賽，山本由伸也投出日本投手在大聯盟的新高，但是大谷翔平卻禍不單行。一方面，似乎沒有出現驚天動人的全壘打秀，反而是在盜向二壘時被刺殺出局，而且左側肩膀還受了傷。眾多的球迷一定很關心到底大谷翔平能不能再繼續比賽呢？

肩關節是一個先天不穩定的關節，因為肩關節的功能是在提供大幅度的活動度，所以如何有效率，且最節省能源的活動才是重點，穩定度主要是體現在負重為主的關節上，譬如髖關節。而肩關節的穩定可以分為動態穩定提供者和靜態穩定提供者。動態穩定提供者指的就是肩關節附近的肌肉，靜態穩定提供者指的是肩關節的關節囊、各種韌帶、軟骨、和肩盂。肌肉是強有力的穩定者，但是方向單一，而且容易疲勞，所以不可能長時間的提供穩定。反觀靜態穩定者，結構的強度較弱，但是提供物理性的支持，所以可以長時間的提供穩定。這兩者可以說是相生相剋，互補的存在。在高強度的上肢運動員上面，最容易受傷的結構是肩盂，其次是韌帶，再其次是軟骨。肩盂一般是因為重複的過角運動，或者是一次性的脫臼造成。部位可能不同，但是治療方式類似。如SLAP傷害和Bankar傷害。肩關節的韌帶傷害和膝關節大不相同，膝關節的韌帶傷害，大部分是十字韌帶斷裂為主。而十字韌帶是一條完整，且單獨存在的韌帶。一旦受傷，基本上是以重建手術為主要的治療方式。肩關節的韌帶則多數是關節囊增厚結構，所以手術時必須同時考量關節囊和韌帶，多數也以縫合為主。如HAGL傷害。

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大谷翔平在盜壘時，左肩呈現外展、不完全外旋、兼之左上肢撞擊地面。因此可以合理推斷，主要受力的區域是在肩關節前面和前下面的結構。此處的肌肉結構主要是肩胛下肌，韌帶主要是下肩盂肱骨韌帶（IGHL）。在運動員上，肩胛下肌斷裂主要是發生在肱骨附著處，而I G H L受傷處也是發生在肱骨附著處。這種傷害比較不容易脫臼，因為肩關節解剖結構的關係，脫臼多半是往前脫臼，較少往後脫臼，所以唇盂受傷的機會也會較低。較不容易脫臼也代表軟骨受傷的機會也較低，所以不太需要考慮軟骨的問題，但是真正的診斷仍然需要依靠核磁共振M R I。幸運的是，肩關節的運動傷害絕大多數是可以使用微創關節鏡手術治療。所以恢復也往往是快速且有效的。當然，沒人希望大谷翔平接受手術治療，在場上投打二刀流的翔平才是場上的英雄。更何況世界大賽也還沒打完，大谷翔平是不可以受傷缺席的。

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