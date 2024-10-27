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全民運》地主屏東隊今進帳3金1銀 稱霸競速滑輪

2024/10/27 20:21

李孟竹（頒獎台上，中）今天奪2金。（屏東縣政府提供）李孟竹（頒獎台上，中）今天奪2金。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運動會滑輪溜冰場捷報頻傳，地主隊屏東縣競速滑輪好手李孟竹今天（27日）先後在女子組競速溜冰200公尺計時賽、1萬公尺淘汰賽奪金，男子組競速溜冰200公尺計時賽中上屆金牌郭立揚連霸成功，屏縣隊進帳3金1銀，成為本日滑輪溜冰場上的最大贏家。今天是全民運第2天，屏東隊累計已獲6金4銀4銅。

李孟竹展現上屆金牌氣勢，今天率先在女子組競速溜冰200公尺計時賽中席捲金牌入袋，她在上屆賽會中，僅以0.018秒的些微差距驚險奪冠，本屆比賽則以0.040秒差距勝出，金牌實力實至名歸；同室操戈的劉懿萱雖然不敵李孟竹，但與銅牌成績有著0.060的秒差，屏東雙姝幾乎致霸全場。

屏東縣代表隊教練團表示，在200公尺的項目中，李孟竹和劉懿萱都是國內首屈一指的頂尖選手，在賽前的訓練和評估之中，劉懿萱的表現甚至還略優於李孟竹，但今天劉懿萱落居下風的因素還是在於臨場穩定性，兩人之間實力非常接近。

在下午的比賽中，李孟竹再度於女子組競速溜冰滑輪溜冰1萬公尺淘汰賽以16分18秒327的優異成績破大會紀錄，笑納第2面金牌。1萬公尺的比賽除了著重於選手的體力和瞬間爆發力之外，各圈的配速和教練的戰術規劃也同等重要，李孟竹連拿2面金牌，可說是長短距離具備的優秀運動員。

男子組競速溜冰200公尺計時賽的上屆金牌郭立揚，場上競速行雲流水，以壓倒性的分差，順利連霸成功。

屏東縣政府體育發展中心表示，明天（28日）滑輪場上將上演1000公尺的爭先賽，本日金光閃耀的屏東雙姝也都將出賽競逐，預料將可再為地主隊增添獎牌。

郭立揚（頒獎台上，中）獲得男子組競速溜冰200公尺計時賽金牌。（屏東縣政府提供）郭立揚（頒獎台上，中）獲得男子組競速溜冰200公尺計時賽金牌。（屏東縣政府提供）

女子一萬公尺淘汰賽李孟竹奮勇向前。（屏東縣政府提供）女子一萬公尺淘汰賽李孟竹奮勇向前。（屏東縣政府提供）

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