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跆拳道》彰師大助彰化縣奏捷 台北城市盃男團冠軍、女團亞軍

2024/10/27 21:04

台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽（左4）、台北城市盃競賽管理委員主席劉慶文（右3）。（大會提供）台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽（左4）、台北城市盃競賽管理委員主席劉慶文（右3）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024台北城市盃跆拳道邀請賽落幕，以彰師大選手為主力的彰化縣成為大贏家，包辦男團冠軍、女團亞軍；來訪的香港隊週日也奪得2金1銅，盛讚比賽越辦越好，台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽更期許，未來成為世界跆拳道聯盟的積分賽。

本屆25日進行品勢，26日安排14至17歲對打，今天壓軸則為17歲以上對打。彰化縣週日進帳4金3銀2銅，總教練蘇泰源表示，這次交給教練黃鈺仁負責訓練備戰，同時學習引導已展現成效，「上場比賽的幾乎都是新生，讓他（她）們有更多機會出來磨練，調整的也都不錯。」

來自彰師大的張芮恩，為彰化縣於女子67公斤級勇奪金牌，這位杭州亞運國手也在今年峴港亞錦賽摘銅，蘇泰源透露，特地安排這位名將出賽，是為了與團隊熟悉彼此，「畢竟她從國家隊剛回來，而且高中畢業上大學後，待學校的時間不多，跟我們訓練模式多少有些落差，希望透過比賽來磨合調整。」

李勝陽則強調，要能成為世界跆拳道聯盟的積分賽，關鍵就在賽事可看性，得從選手、裁判的強度、素質來提升，「很榮幸今年邀請到許多等級非常高、資歷非常好的國際裁判，先從這裡著手讓外界注意，升格積分賽的目標指日可待。」

杭州亞運國手張芮恩（藍色護具）為彰化縣勇奪金牌。（大會提供）杭州亞運國手張芮恩（藍色護具）為彰化縣勇奪金牌。（大會提供）

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