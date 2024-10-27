TPBL》暖心告訴哥哥林書豪「不用勉強」 林書緯繳全能演出最怕抽筋

新北國王林書緯（中）持球進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王當家球星林書豪今賽前突傳出因傷無法上陣，弟弟林書緯扛起重任，今繳19分、9籃板、8助攻全能演出，也透露賽前與哥哥的對話。

林書緯透露，開賽前哥哥曾問自己身體狀況如何，「因為他在考慮要不要硬打，我跟他說：『你不用硬打，我們的人數夠贏下這場比賽，不用勉強。』」

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國王面臨傷兵潮，今出賽將近42分鐘的林書緯對於肩上的重擔表示，自己最擔心的是抽筋，所以都會喝避免抽筋的飲料，不過今天還是差點抽筋，很感謝球隊的防護員。

只有8名可用之兵的國王與特攻鏖戰至最後一刻，以1分差敗下陣來，國王主帥萊恩表示，球隊在第三節失分太多、被攻下38分，很難贏下比賽，「對中信來說相信也是一場很重要的勝利，我們也聽到他們在休息室歡呼，好像贏得總冠軍一樣，對我們來說就是一場10月的失利，我們會往前看，好好準備下一場比賽。」

國王週三才在東超迎戰澳門黑熊，經過週末二連戰後，30日又要在主場迎戰夢想家，對於球隊傷兵滿營又面臨8天4戰的密集賽程，萊恩坦言，球隊有超過一半球員都受傷，只能每天觀察狀況，林書豪下一戰是否會出賽也還不得而知。

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