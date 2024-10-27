MLB》世界大賽1球奪救援成功 費西亞成史上第一人！

費西亞。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽第2戰差點被洋基翻盤，終結者崔南（Blake Treinen）9局上半上演劇場，留下滿壘2人出局的局面，所幸費西亞（Alex Vesia）登板僅用一球就化解危機，守住球隊勝利，道奇終場以4：2擊敗洋基，系列賽取得2比0領先。費西亞也成為世界大賽史上第一位「1球救援成功」的球員。

道奇在進入9局上半前以4：1領先洋基，並派出崔南關門，不過他一上來先被索托（Juan Soto）敲出安打，之後再投出暴投，讓對手推進至二壘，雖然三振掉「法官」賈吉（Aaron Judge），但下一棒「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出帶有1分打點的左外野安打，洋基追到2分差距。

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奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）之後也擊出安打，崔南之後再投出觸身球保送，形成一二壘有人，儘管之後三振掉沃爾普（Anthony Volpe），道奇仍選擇換上費西亞抓最後一個出局數，希望能以左投剋左打來抓威爾斯（Austin Wells），洋基馬上推出右打的崔維諾（Jose Trevino）上場代打，費西亞在滿壘的情況下，第一球投出內角93.4英哩的速球，崔維諾也馬上出棒，擊出中外野飛球遭接殺，洋基中了滿壘計，道奇驚險收下勝利，費西亞也收下季後賽生涯首場救援成功。

費西亞「1球救援成功」是世界大賽史上首人，大聯盟在1988年才開始統計投手用球數，綜觀季後賽的歷史，這樣的情況僅發生兩次，上一次要追溯到2004年國聯冠軍賽第一戰的紅雀終結者伊茲林豪森（Jason Isringhausen）。

費西亞賽後受訪時表示，當時面臨滿壘兩人出局的局面，對自己來說就是先搶好球數，盡量投好每一球。崔南非常感謝費西亞守住勝利，並坦言自己投了太多球，將球隊置於險境，好險費西亞有抓到最後一個出局數。

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